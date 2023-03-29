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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ورقة بملابسه كشفت السر.. الإمارات تحقق في ملابسات تخلّص آسيوي من حياته

علم الإمارات
علم الإمارات

أفادت صحيفة “البيان” الإماراتية، بأن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحقق في ملابسات وفاة شخص من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من عمره، ألقى بنفسه من إحدى البنايات السكنية في الإمارة.

وبشأن التفاصيل، تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغاً بالواقعة الثلاثاء في تمام الساعة 5:45 مساءً، ومنه انتقلت على الفور دوريات شرطة البحيرة الشامل إلى الموقع، وفرق الإسعاف الوطني التي قامت بمحاولة لإنقاذه ونقله إلى المستشفى، حيث تبين أنه فارق الحياة متأثراً بما لحق به من إصابات جراء السقوط.

وتبين خلال محاولات اسعاف الضحية وتفتيشه لتحديد بياناته، العثور على ورقة في ملابسه مفادها أنه أقدم على إزهاق روح زوجته وطفلتيه في مقر سكنهم وبعدها أقدم على إلقاء نفسه من أحد الأبراج السكنية.

وعلى الفور تم الانتقال إلى شقته، واتضحت صحة المعلومات المذكورة في الرسالة.

ولفتت القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة.

الامارات شرطة الشارقة الجنسية الآسيوية الشارقة آسيوي

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