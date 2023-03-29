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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي قرية دنوشر بالغربية يشيعون جثمان عجوز مات ساجدًا في التراويح

حسن الخاتمة وفاة
حسن الخاتمة وفاة عجوز في صلاة التراويح بمسجد بالمحلة

شهدت قرية دنوشر التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية ظهر اليوم مراسم تشييع جثمان عجوز مسن في مشهد جنائزي مهيب بعدما توفي أثناء أداء صلاة التراويح في سادس ايام شهر رمضان المبارك .

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وخرجت الجنازة وسط مشاركة المئات من الأسر والعائلات بنطاق القرية في أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية وسط أجواء الحزن والوجيعة التي خيمت ملامحهما علي وجوه أقارب وزملاء وجيران الفقيد ودفنه بمثواه الأخير بمقابر أسرته.

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وأفادت مصادر  مقربة من أسرة المتوفي أنه يدعي  محمود حجازي  عمره 59 سنة توفي خلال سجوده في صلاة التراويح اليوم الثلاثاء ، سادس أيام شهر رمضان المبارك، لفظ أنفاسه الأخيرة، وحاول المصلون إسعافه ونقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة، ليكتب له حسن الخاتمة.

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كما كشفت أقاربه  أنه كان متعلقًا بالمساجد، ويصلي جميع الفروض في أوقاتها بالمساجد، ويُشهد له بالسيرة الطيبة، وحسن الخلق، ومساعدة جميع من يقصده لعمل الخير، وكان دائما يَدعي بحسن الخاتمة.

في المقابل دون رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من  أهالي القرية، عبر صفحاتهم الشخصية بصفحات التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" وفاة الحاج محمود حجازي، بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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