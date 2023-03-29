رئاسة مركز بلاط بالوادي الجديد تستكمل مبادرة 100 مليون شجرة في القرى

أعلن الدكتور ياسر محمود، مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، استكمال تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك على مستوى مدينة بلاط والوحدات المحلية التابعة للمركز، حيث تم تجهيز وإعداد الأماكن المراد زراعتها بأشجار المبادرة فى مداخل ومخارج القرى والطرق المنتزهات العامة، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لإضفاء المظهر الجمالى والتوسع فى المساحة الشجرية بالمركز والقرى التابعة، وظهور اللون الأخضر كعنصر بيئي يجب الحفاظ عليه ضمن جهود المركز لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ونوه محافظ الوادي الجديد، إلى وصول 24 ألف شتلة كدفعة أولى من إجمالي 145 ألف شتلة مُستهدف وصولها لتغطية مراكز المحافظة، والتي تم توزيعها لزراعة ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة وتشجير الطرق الرئيسية بالأشجار المثمرة وأشجار الزينة.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ضمن خطة مواجهة التغيرات المناخية وزيادة الرئة الخضراء بمحافظات الجمهورية، تُعزز الممارسات البيئية الإيجابية التي تنتهجها المحافظة في ضوء اختيارها كأول مدينة خضراء على مستوى الجمهورية، وتتويجها عاصمةً للبيئة العربية لعام 2022م.