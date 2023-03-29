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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت والعراق يرفضان أي أعمال فنية تسيء لعلاقة البلدين

العراق والكويت
العراق والكويت

أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقي علي المؤيد ووزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، اليوم الأربعاء، رفضهما أي أعمال فنية تسيء لعلاقة البلدين.

وذكرت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان لها، ان اتصالا هاتفياً جرى بين رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد ووزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، حيث تم التشديد على رفضهما لكل ما من شأنه الإساءة لعلاقة البلدين الشقيقين".


وأكد البيان أنه جرى خلال الاتصال الحديث عن بعض الأعمال الفنية والدرامية خلال شهر رمضان المبارك والتي قوبلت برفض واستياء لدى الجمهور العراقي.

وأعرب المؤيد عن شكره لمواقف دولة الكويت في التصدي لخطاب الكراهية وكل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقة التاريخية بين شعبي البلدين الشقيقين.

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