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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير الكويت يهنئ رئيس وزراء العراق بفوز بلاده بكأس خليجي 25

أمير الكويت
أمير الكويت

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، ببرقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية العراق  الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، وإلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعرب فيهما  عن خالص تهانيه بفوز المنتخب العراقي لكرة القدم بطولة  كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي استضافتها جمهورية العراق الشقيق خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير 2023.

كما ثمن  أمير الكويت الروح العالية والتنافس الأخوي اللذن  تحلت بهما كافة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة وبمستوى الأداء الفني الرفيع الذي أداه المنتخب العراقي والذي أهله للفوز بكأس البطولة. 

فيما تمنى أمير الكويت أن يمتع  الله العراق وشعبها بدوام الصحة وموفور العافية.
 

الكويت أمير الكويت العراق رئيس مجلس الوزراء الشيخ نواف الأحمد

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