موسكو تخطف الأشبال| أوكرانيا تطالب الروس بعدم تبني أطفال كييف المسروقين

دعت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، الروس إلى عدم تبني الأطفال "المسروقين" من بلدها خلال الحرب وترحيلهم إلى موسكو.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت فيريشوك على “تيليجرام”، إن الأيتام "سُرقوا في أوكرانيا" ويقال إنه تم التخلي عنهم للتبني في روسيا.

وأضافت: “أوصي بشدة المواطنين الروس بعدم تبني أيتام أوكرانيين تم إخراجهم بشكل غير قانوني من أراضي أوكرانيا مؤقتًا”.

وتم ترحيل ما يقرب من 20 ألف طفل أوكراني حاليًا بشكل غير قانوني إلى روسيا أو المناطق التي تحتلها موسكو في أوكرانيا، وفقًا لوزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة في أوكرانيا.

وتقول روسيا إنها تقوم بإجلاء الناس طواعية من أوكرانيا، لافتة إلى أنها جلبت آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى موسكو لحماية الأيتام والأطفال الذين تٌركوا في منطقة الصراع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في منتصف أغسطس، إنه تم إحضار 3.5 مليون شخص إلى روسيا بحلول ذلك الوقت، من بينهم أكثر من نصف مليون طفل.

وبحسب مكتب المدعي العام الأوكراني، لقي 464 طفلاً حتفهم حتى الآن منذ بدء الحرب في فبراير من العام الماضي. وقدرت الشرطة أن 356 ما زالوا في عداد المفقودين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أصدرت مذكرة توقيف في وقت سابق من هذا الشهر ضد الرئيس فلاديمير بوتين ومفوضته لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا، متهمة إياهما بارتكاب جريمة حرب بترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.