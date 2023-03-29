جامعة كفر الشيخ تنظم المسابقة الكشفية الفنية لعشائر الجوالة .. صور

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة كفر الشيخ، المسابقة الكشفية الفنية لعشائر الجوالة بالجامعة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف تنمية المهارات الكشفية والإرشادية للجوالين والجوالات وتنمية روح التعاون التنافسي بين العشائر من خلال تنفيذ الفعاليات المختلفة على مدار أسبوع كامل.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوى وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة، بأعمال الطلاب والطالبات الفنية من أشغال ولوحات موضحاً حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية المتنوعة لدورها المهم في تكوين شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم لاكتساب خبرات وثقافات متنوعة.

وأشار إلى أهمية دور النشاط الكشفي والجوالة لتعزيز روح الانتماء الوطني والانضباط والالتزام والعمل بروح الفريق الواحد ونشر روح التنافس الشريف بين المشاركين في إطار المبادئ الكشفية والتي تهدف إلى تنمية المجتمع والخدمة العامة والمشاركة المجتمعية.

جاء ذلك بمتابعة وتنفيذ الدكتور صفوة شلبي مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ومسئولي النشاط بالإدارة حازم عياد، وأحمد عبد الله، وأمل عبد الرحمن، ومسئولي رعاية الشباب بكليات الجامعة.

IMG-20230329-WA0100

IMG-20230329-WA0099