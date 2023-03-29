بايخة أوي | حسام موافي لـ هؤلاء الأشخاص : رمضان شهر عبادة

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك بعض الأشخاص تظل طوال الـ شهر بدون رياضة، وتأتى فى شهر رمضان فقط وتشترك فى المسابقة الرمضانية.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، " أن رمضان شهر عبادة مش رياضة.. والدورات الرمضانية بايخة أوووى.. لكن الصيام مش ضد الرياضة .

ولفت إلى أن الشخص الذى يمارس الرياضة بشكل مستمر فيستمر فى ممارسة الرياضة، ولكن أذا كان لا يمارس الرياضة فلا يجب أن يمارس فى رمضان فقط.

وأشار إلى أن الصيام فى شهر رمضان ليس متعب، معلقًا :" هل الملائكة تساعد المسلمين فى صيام شهر رمضان.. فالجميع لا يشعر بتعب بصيام رمضان".