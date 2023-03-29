بعد موافقة مجلس الوزراء على تمويله.. برلمانيون: القطار الكهربائي السريع نقلة حضارية لدخول مصر عصر وسائل النقل والمواصلات العالمية

برلماني: القطار السريع نقلة حضارية في وسائل النقل ‏الجماعي الصديقة للبيئة



نائب الشيوخ: القطار السريع نقلة جديدة نحو المواصلات العالمية



برلمانى: القطار السريع يخفض زمن الرحلات ويساهم فى تسهيل حركة نقل السياح



أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على تمويل شبكة القطار الكهربائي السريع، مؤكدين أن القطار السريع يساهم بشكل كبير فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

أيد محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ، موافقة مجلس الوزراء على تمويل شبكة القطار الكهربائي السريع، قائلا:" نقلة حضارية وجديدة لدخول مصر فى عصر وسائل النقل والمواصلات العالمية".

وقال “ المنزلاوى ” في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إن السرعة التصميمية لقطارات مشروع السخنة / مطروح كما هو معلن تبلغ 250 كم / ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات 230 كم/ الساعة، وسرعة تشغيل القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة، وسرعة تشغيل جرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة، مؤكداً أن ذلك الأمر سيكون له أثاره الإيجابية على الاستثمار والسياحة بعد الانتهاء من مثل هذه المشروعات القومية والمهمة .

تقليل الازدحام المروري

أعلن النائب محمد المنزلاوى، اتفاقه التام مع تصريحات الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال الفترة الماضية التى أكد فيها على ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة وذلك حتى يتم تسليم الأعمال إلي تحالف شركات سيمينز – أوراسكوم- المقاولون العرب في الوقت المحدد، وتم توقيع العقد في 1/9/2021 وللانتهاء من الأعمال للمشروع وفقا للتوقيت المخطط، خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها، والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر إضافة إلى أن مشروع القطار السريع سيساهم في تقليل الازدحام المروري، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب، وتأثير أفضل على البيئة، كما يساعد على التنمية الاقتصادية، ويعزز البنية التحتية للمنطقة، ويساعد على احتواء الزحف العمراني.



وتابع أن تنفيذ خط قطار كهربائي سريع " ركاب & بضائع " يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة سيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة إضافة إلى تأكيد الفريق كامل الوزير بأن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة، أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات إضافة إلى أن المشروع سوف يساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية أو الزراعية المار بها، إلى جانب أنه يساهم في نقل المنتجات منها أو نقل الخامات إليها بصورة سريعة وآمنة.

ومن جهته، قال محمد زين الدين عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على تمويل القطار السريع يؤكد حرص الدولة على تحقيق مكاسب اقتصادية كبرى وتشجيع الاستثمار وتسهيل حركة النقل للسياح خلال تنقلهم من محافظات مصر المختلفة.

وأضاف “زين الدين” لـ"صدى البلد"، أن القطار السريع يساهم بشكل كبير فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

كما إيد عمرو عكاشة عضو مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع تمويل شبكة القطار الكهربائي السريع، مؤكدًا على أنه يعد نقلة كبيرة فى مجال النقل العام ومن أبرز واهم المشاريع القومية فى مجال النقل لربط إقليم القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة.

نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي

وقال عكاشة لـ"صدي البلد"، إن مشروع القطار السريع يمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ‏وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع ‏الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القطار سيربط مدن ومحافظات مصر ببعضها، موضحا أن مشروع القطار الكهربائي نموذج مصغر للقطار السريع، حيث ربط تجمعات شرق القاهرة مع بعضهم البعض والعاصمة الإدارية الجديدة مع مناطق عدلي منصور والسلام والعاشر من رمضان وهذا يعظم من سهولة الوصول للمدن الجديدة، وهذا سيكون له مردود على تشجيع الناس على العيش والاستثمار في المدن الجديدة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات التمويل التي وقعتها وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، والمقدمة من عدة بنوك أوروبية، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح).

وتكمن أهمية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في أنه سيسهم في توفير الوقت من خلال ربط مختلف المناطق التي يمر بها لنقل الركاب والبضائع بشبكة سكك حديدية سريعة وعصرية وآمنة.

كما يسهم فى دعم الاستثمار وإتاحة فرص عمل للشباب، ويساعد المشروع في دعم النقل للمناطق العمرانية الجديدة، مما يخفف العبء عن مناطق الوادي والدلتا، فضلا عما يمثله المشروع من عنصر جذب للاستثمار والتنمية مما يدعم الاقتصاد المصري، ويسهل نقل البضائع من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مطروح على البحر المتوسط.