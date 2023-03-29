تأخير اتهام ترامب.. مفاجأة جديدة بشأن اجتماع هيئة المحلفين

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن هيئة المحلفين الخاصة بقضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن تجتمع قبل إجازات عيد الفصح.

وقال مصدر في إدارة المحكمة لشبكة "سي إن إن"، إن هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن التي تنظر في قضية ترامب الخاصة بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية سابقة، من المقرر حاليًا أن توقف عملها، وتستأنف العمل في وقت لاحق من إبريل.

وليس من الواضح على الفور ما إذا كانت هيئة المحلفين الكبرى ستستمع إلى قضية ترامب مرة أخرى قبل 5 أبريل.

وإذا لم تستمع هيئة المحلفين إلى القضية مرة أخرى لعدة أسابيع، فسوف تتوقف مؤقتًا، مما قد يؤخر توجيه أي اتهامات محتملة ضد ترامب.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن هيئة المحلفين الكبرى، التي تجتمع سراً، تجتمع في فترات غير منتظمة ينظمها مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، وقد استمعت إلى شهادات العديد من المتورطين في القضية، والتي وقعت قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وقال ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، أمس الثلاثاء، إنه برئ، وأشار إلى نجاحه في استطلاعات الرأي.