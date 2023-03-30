تقرير صادم.. ارتفاع عدد الرءوس النووية حول العالم بـ136 رأسا

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام حول العالم بـ 136 رأسا نووية .

وأوضح التقرير أن منظمة المساعدات الشعبية النرويجية أصدرت تقريرا أكدت فيه أن الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام ارتفعت بـ 136 راسا نوويا حول العالم ليصبح العدد الكلي لهذه الرؤوس هو 9576 راسا نوويا في 9 دول.

وأوضح التقرير أن الدول الـ 9 المسلحة نوويا هم الصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتابع التقرير أنه هناك 2936 رأسا نوويا خارج الخدمة ويُنتظر تفكيكها، وأكد أن قوة الرؤوس النووية المتاحة للاستخدام توازي 135 الف قنبلة كتلك التي ألقيت على هيروشيما .