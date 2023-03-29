مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل بطريق الموهوب / القصر بمركز الداخلة في الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام ونقل الجثه لمشرحة المستشفي.

تلقي اللواء محمد ابو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب وإصابة أثنين أخرين في حادث تصادم دراجة بخارية كان يستقلها 3 شباب مع سيارة نقل بطريق الموهوب / القصر بمركز الداخلة في الوادي الجديد.

أسفر الحادث عن وفاة الشاب أحمد حسنى مبارك 17 سنة، وإصابة كل من محمد سليمان ابراهيم 15 سنة، وحمدى احمد سعد 16 سنة وحالتهما مستقرة وتم نقلهم لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج ونقل الجثة لمشرحة المستشفي، وتم تحرير محضر وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

كما شهد الطريق الدائري العوينات/غرب الموهوب، انقلاب سيارة نقل محملة بالبطاطس وإصابة شخصين بها وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد إخطاراً من شرطة النجدة تفيد بإنقلاب سيارة نقل محملة بالبطاطس بالطريق الدائري الجديد الواصل بين منطقة شرق العوينات وقرية غرب الموهوب بالداخلة وإصابة سائقيها وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.