عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل بطريق الموهوب / القصر بمركز الداخلة في الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام ونقل الجثه لمشرحة المستشفي.

تلقي اللواء محمد ابو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب وإصابة أثنين أخرين في حادث تصادم دراجة بخارية كان يستقلها 3 شباب مع سيارة نقل بطريق الموهوب / القصر بمركز الداخلة في الوادي الجديد.

أسفر الحادث عن وفاة الشاب أحمد حسنى مبارك 17 سنة، وإصابة كل من محمد سليمان ابراهيم 15 سنة، وحمدى احمد سعد 16 سنة وحالتهما مستقرة وتم نقلهم لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج ونقل الجثة لمشرحة المستشفي، وتم تحرير محضر وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث. 

محافظ الوادي الجديد يوجه بسحب الأراضي غير المُستغلة وطرحها للاستثمار

كما شهد الطريق الدائري العوينات/غرب الموهوب، انقلاب سيارة نقل محملة بالبطاطس وإصابة شخصين بها وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج.

 

تلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد إخطاراً من شرطة النجدة تفيد بإنقلاب سيارة نقل محملة بالبطاطس بالطريق الدائري الجديد الواصل بين منطقة شرق العوينات وقرية غرب الموهوب بالداخلة وإصابة سائقيها وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

الوادى الجديد حادث تصادم الدائري وزير الداخلية المستشفى النيابة العامة الطريق الدائرى مساعد وزير الداخلية سيارة نقل انقلاب سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

فرج عامر يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي عن انضمام هداف المنتخب التونسي

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

موضوعات متعلقة

الليلة.. ثقافة الوادي الجديد تنفذ فعاليات دينية وثقافية ضمن ليالي رمضان

ترشيحاتنا

رئيس الأرجنتين: الحرب في أوكرانيا أحدثت ضررا لا يحصى بالاقتصاد العالمي

«لم نعد نجمة بالعلم الأمريكي».. إسرائيل توجه رسالة تحذير شديدة اللهجة لبايدن

موقف محمد الشناوي من مباراة الهلال السوداني

منافسة بين 5 مدربين أجانب .. الكرواتي كريشمير ريزيتش الأقرب لقيادة الزمالك

الصوم حرام في هذه الحالة.. مفتي الجمهورية يكشف عنها

خبير اقتصادي : مشروع عالمي في قناة السويس قريبًا | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على كوب تمر هندى؟

زي الجاهزة .. طريقة عمل البيتزا بأقل التكاليف

طريقة قطايف رمضان .. وصفات سهلة وسريعة

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ