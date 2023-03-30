داعية إسلامي: قمنا بعمل 452 وصلة مياه منذ بداية عام 2023

قال الشيخ حافظ عبد الحليم حافظ الداعية الإسلامي إن في هذه السنة فقط قامت "مؤسسة نبض الحياة" بعمل 452 وصلة مياه منذ بداية عام 2023 من ضمنها 50 وصلة في "أطفيح" و 20 وصلة في الشرقية و 50 وصلة بالإسكندرية في "برج العرب"، وانه بفضل الله استطعنا الوصول للعديد من المحافظات مثل قنا و الإسكندرية و الشرقية والفيوم والمنيا قائلا: "كل هذه الأماكن لنا بصمة فيها بوصلات المياه".

وتابع الشيخ حافظ عبد الحليم خلال لقائه في برنامج "أما بعد"، تقديم الإعلامي حسن الشاذلي المذاع عبر "فضائية صدى البلد"، أن أمتع وأحلى شيء في هذا الأمر هو عند رؤيته لأسماء المتبرعين كان يرى الدكتور كذا والمهندس كذا والعقيد كذا والعميد كذا ووالدة فلان والشهيد فلان.

عمل الخير

واختتم الشيخ حافظ عبد الحليم ان ذلك كان يسعده كثيرا بسبب مشاركة كافة أطياف الشعب المصري في عمل هذا الخير وجميع أسمائهم على عدادات المياه قائلا: "سبحان الله كل هؤلاء الناس أسماؤهم مجتمعة مع بعضهم رغم انه لا يوجد أي صلة بينهم غير صلة عمل الخير".