تركيز .. عمرو السولية يخوض التدريبات البدنية استعداداً لمباراة الهلال

نشر عمرو السولية، صوراً من مران الأهلي اليوم استعداداً للقاء الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وعلق السولية محفزاً اللاعبين والجمهور: “تركيز ١٠٠٪؜”.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني، والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الهلال السوداني والمحدد لها السبت المقبل.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، استغرقت قرابة نصف الساعة، قبل خوض التدريبات الجماعية.