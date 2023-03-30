الشبكة الفضة .. أحدث الأشكال والأسعار في رمضان .. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد بعض أشكال الشبكات الفضة ومتوسط اسعارها والاقبال عليها ، في البداية قال مايكل محسن صاحب أحد محلات الفضة ان الاقبال متوسط خلال الفترة الحالية علي طقم الشبكة الفضة لأنها بديل للألماس في الشكل موضحا انها بتستخدم كا اكسسوارات للعروسة لأنها تعطي مظهر الألماس ويمكن افضل.

وأشار محسن أنه يوجد اطقم فضة بنفس شكل الذهب ويمكن طلائها بلون الذهب وتزن حوالي 30 جرام وتعادل في السعر سعر جرام من الذهب و تتراوح اسعار اطقم الشبكة الفضة من 1800 جنيه لتصل الي 7000 جنيه .

وأوضح مايكل محسن أن في اعتقاده ان لايمكن للشعب المصري استبدال الذهب بالفضة بسبب ان الذهب يستخدم للاستثمار بعيد الأجل قائلا الذهب زينة وخزينة مشيرا ان سعر جرام الفضة الان يتراوح بين 60 جنيه ليصل الي 80 جنيه للأشكال الحريمي و يتراوح من 40 جنيه الي 50 جنيه في الاشكال الرجالي ويتراوح بين 30 جنيه الي 35 جنيه في سعر جرام الفضة المصري، موضحا أن الإقبال الفترة الحالية علي المشغولات الفضية خفيفة الوزن.

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