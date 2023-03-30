حماقي يعلن موعد انطلاق أغنيته الجديدة «فضّوله مكان» عبر منصات الموسيقى

أعلن الفنان محمد حماقي عن موعد انطلاق أغنيتة الجديدة “فضّوله مكان” عبر يوتيوب خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب حماقي: استنوا اغنية “فضّوله مكان” كاملة الساعه 8 علي يوتيوب وكل منصات الموسيقي".

ويذكر أنه قد أحيا الميجا ستار محمد حماقي احتفالية ضخمة بحدائق العاصمة الإدارية فى مستقبل سيتى بحضور جماهيري ضخم من الشباب من مختلف الأعمار والجنسيات بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير.



وأشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "زيها مين" و"لا ملامة" ،" من قلبي بغني" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" و" أم الدنيا".. وغيرها ممن اشاعات البهجة.. بالإضافة لأحدث أغانيه منهما "أدرنالين" و"قلبي حبك جدا جدا" .. واختتم بـ"أم الدنيا" التى أشعلت المزيد من أجواء الإثارة وحماس الجمهور على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة.