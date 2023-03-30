عاجل
موسكو: كييف تتجاهل سلامة محطة زاباروجيا ومستعدة للتضحية بها لتحقيق طموحاتها السياسية ممثلة مصر بمؤتمر التنمية المستدامة: أدرس مشروع حماية المحميات الطبيعية الأمين العام لدول الخليج يؤكد دعم الجهود الأممية لتحقيق أمن واستقرار اليمن شيرين سليمان تنفرد بلقاء خاص مع غادة عبدالرازق من كواليس "تلت التلاتة" تطوير الموانئ البحرية.. توجيهات رئاسية بالمشروعات البحرية لخدمة المصدرين.. ونواب: نقطة التحرك الأولى لجذب التجارة العالمية.. و دفع عجلة الاقتصاد أبرز مزاياها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 47 مليون جنيه.. إحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحي بسوهاج

صدى البلد

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه جارٍ تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطات رفع صرف صحي بمراكز جهينة والبلينا وطهطا وسوهاج، بتكلفة ٤٧.٢ مليون جنيه والمدرجة بخطة الإحلال والتجديد للعام المالى ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ والتى تستهدف الارتقاء بمستوى خدمات الصرف الصحي المقدمه للمواطنين.

وأشار المهندس محمد السيد، رئيس قطاع الصرف الصحى، إلى أن أعمال الاحلال والتجديد الجارى تنفيذها بمركز سوهاج تتمثل فى محطة رفع صرف صحى رقم ١ وتبلغ طاقتها التصميمية ٤٥٠٠٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى رقم ٥، والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٢٦٠٠٠ متر مكعب لكل يوم، ومحطة صرف صحى الكاشف والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٤٠٠٠٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع رى المزرعة وتبلغ طاقتها التصميمية ٥٠٠٠٠ متر مكعب لكل يوم.

IMG-20230330-WA0006
IMG-20230330-WA0006
IMG-20230330-WA0004
IMG-20230330-WA0004
IMG-20230330-WA0001
IMG-20230330-WA0001
IMG-20230330-WA0005
IMG-20230330-WA0005

وتابع أنه جارٍ أعمال الإحلال والتجديد بمركز جهينة وتشمل محطة رفع صرف صحي قرية الطليحات والتى تبلغ طاقتها التصميمية ١٣٨٢٤ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى نجع ادريس والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٥١٨٤ متر مكعب لكل يوم، بالإضافة الى إحلال وتجديد محطتى رفع صرف صحى البلينا ١و ٢ والتي تخدم مدينة البلينا ومنطقة غرب ترعة الفؤادية.

حبس نجلي عمومة أصابا 3 أشخاص بأعيرة خرطوش في سوهاج

والده شاهد الواقعة.. التصريح بدفن جثمان صبي في سوهاج

محافظة سوهاج

ونوه بأنه بمركز طهطا جارٍ أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رقم ١ والتى تبلغ طاقتها التصميمية ١٧٢٨٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع رقم ٤ والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٩٥٠٤ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحي رقم ٥، والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٦٠٤٨٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى رقم ٦ والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٦٩١٢٠ متر مكعب لكل يوم ومحطة معالجة صرف صحي طهطا، والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٣٥٠٠٠ متر مكعب لكل يوم ومحطه رفع المزرعة والتى تبلغ طاقتها التصميمية  متر مكعب لكل يوم.

وأكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الانتهاء من الاعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد حتى يمكن الاستفاده منها وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مياة الشرب الصرف الصحى إحلال وتجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر تراجع أسعار الدواجن والبانيه

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار| تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تحذر هؤلاء

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

موضوعات متعلقة

تناولت سُمًا.. العناية الإلهية تُنقذ ربة منزل من الموت في سوهاج

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى قيادتى قوات المظلات والصاعقة

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق اليوم

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

40 مليون دولار منحة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي في مصر

بعد الزلازل المدمرة.. كارثة طبيعية جديدة على مشارف دمار العالم

خلافات وردود قاسية.. ماذا يخبئ مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟|تل أبيب: لسنا جزءًا منكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع بدء العاصفة .. يحظر على هؤلاء الخروج من المنزل

رفضت تجميد بويضاتي.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي| شاهد

احترسي... طريقة خطأ في طهي البيض تصيبك بمرض خطير

طريقة عمل جيلي بالشمام

فيديو

شهر الإخفاقات .. ذكريات مارس الحزينة مع الزمالك | فيديو جراف

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ