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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة مؤجلة.. البرازيل تبحث مع الصين إنهاء الأزمة الأوكرانية والتخلي عن الدولار

صدى البلد

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الحكومة البرازيلية اقترحت على الصين تغيير موعد زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى بكين إلي 11 أبريل.

ووفقا للتقرير تنتظر برازيليا رد الصين علي موعد الزيارة الجديد.

سبب تأجيل الزيارة

وكان من المخطط أن يزور لولا الصين يوم 25 من الشهر الجاري، ولكن أثناء مغادرته عاني من التهاب في الحلق وأعراض أخري، وأكدت المشفى أن الرئيس البرازيلي كان يعاني من التهاب رئوي قصبي ناجم عن الأنفلونزا "أ". وبسبب ذلك، أجلت الحكومة البرازيلية زيارتها للصين يومًا واحدًا حتى 26 مارس.

وفي 25 مارس، تلقى لولا تقييماً طبياً آخر، وعلى الرغم من تحسن أعراضه، نصحه الطبيب "بتأجيل رحلته إلى الصين حتى نهاية دورة انتقال الفيروس". وقال رئيس الفريق الطبي للرئيس البرازيلي، إن تأجيل الرحلة يرجع أساسًا إلى حقيقة أن لولا يعاني من أمراض معدية، وأن السفر لمسافات طويلة قد يزيد الحالة سوءًا.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، أن البرازيل أبلغت بكين بقرار الرئيس لولا تأجيل زيارته للصين بسبب المرض. وتعرب الصين عن تفهمها واحترامها لذلك.

آفاق تجارية واسعة بين البلدين

ووفقًا لتقارير سابقة صادرة عن "بلومبرج"، وصل وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي كارلوس فافارو إلى بكين قبل الموعد المحدد مع وفد تجاري كبير في 22 مارس، مما يمهد الطريق للتعاون المحتمل بين البلدين.

ويذكر أن وفد رجال الأعمال يتألف من ممثلين من جميع مناحي الحياة، بما في ذلك ممثلين عن الزراعة والطاقة والصناعات الأخرى. وهذا يوضح حرص الجانب البرازيلي على اغتنام هذه الفرصة لتعميق التعاون مع الصين والسعي لتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.

إنهاء أزمة أوكرانيا

وقد صرح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بأنه سيناقش آخر التطورات في أوكرانيا وتعزيز السلام مع الصين، خلال زيارته لبكين في نهاية مارس.

وقال الرئيس البرازيلي: “سأناقش الأمر مع الرئيس الصيني شي جين بينج، لأن الصين بلد مهم للغاية ويمكنه إجراء محادثات أكثر جدية مع الولايات المتحدة. حسبما ذكرت وكالة ”سبوتنيك" الروسية.

وأضاف: لقد أخبرت الرئيس الأمريكي بايدن والرئيس الفرنسي ماكرون و المستشار الألماني شولتس، أن البرازيل مستعدة لبذل كل ما في وسعها لضمان السلام.

استخدام الرينمينبي

قالت الخارجية الصينية، إن بكين وبرازيليا وقعتا مذكرة تعاون بشأن إنشاء ترتيبات مقاصة الرنمينبي في البرازيل في وقت سابق من هذا العام.

وأكدت ماو نينج المتحدثة باسم الخارجية الصينية، أن هذا التعاون سيساعد الشركات والمؤسسات المالية الصينية والبرازيلية على استخدام الرنمينبي في المعاملات عبر الحدود وتعزيز التجارة الثنائية وتسهيل الاستثمار. 

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