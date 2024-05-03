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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وصفها بالجبارة.. سفير الكويت بالقاهرة يشيد بجهود مصر في إدخال المساعدات لغزة

السفير غانم صقر
السفير غانم صقر

قال السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، إنّ بلده تطلب إنشاء الدولتين، دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 إلى جانب إسرائيلية من أجل التعايش في سلام.

 

وأضاف، في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذا الهدف يُسأل فيه الجانب الإسرائيلي، فنحن لدينا مبادرات عربية منذ عام 2005 حتى اليوم، وننتظر استجابة الجانب الآخر لهذه المبادرة، وجميع الجهود تنصب في هذا الإطار".

 

وتابع السفير الكويتي: "الاصطفاف العربي لإدخال وتقديم المساعدات للأشقاء في غزة ليس غريبا، فنحن معتادون بالدول العربية على تقديم المساعدات في أي أزمة تحدث في العالم، فما بالنا بأشقائنا في فلسطين، وخلال الأزمة الحالية وجدنا أن كل الدول العربية تتسارع في تقديم المساعدات إلى أشقائنا في فلسطين، ويجب الإشادة بالجهود الجبارة التي تبذلها جمهورية مصر العربية وشاهدت هذه الجهود لما زرت مدينة العريش، فقد رأيت حجم العمل الذي يتم هناك من قبل السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات لأشقائنا في غزة".

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