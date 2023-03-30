منع محامي صحفي أمريكي من دخول محكمة موسكو والاطلاع على الاتهامات

قال محامي مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الخميس، إنه مُنع من دخول قاعة محكمة موسكو والاطلاع على الاتهامات.

وقد أعلنت محكمة روسية منذ قليل بدء جلسة استماع مغلقة لمراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية المتهم بالتجسس.

ومن جانبه، قال مراسل وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش، إنه غير مذنب في اتهامات التجسس في روسيا.

ووقد أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق من اليوم، عن اعتقال المراسل الصحفي الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال في مدينة يكتارينبورج، إيفان جيرشكوفيتش، للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح واشنطن.

كما يواجه مراسل وول ستريت جورنال اتهامات حول قيامه بجمع معلومات سرية حول إحدى شركات صناعات الدفاع الروسية بناء على تعليمات من الولايات المتحدة.