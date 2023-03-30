قرية بلا فقر .. محافظ المنوفية يسلم مشروعات لأهالي سمادون

شهد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية تسليم مشروعات مبادرة " قرية بلا فقر" التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى ضمن فعاليات برنامج " فرصة " بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدة من برنامج تكافل وكرامة لتوفير فرص عمل لحياة كريمة لهم .



وأشار المحافظ إلى أن المبادرة يتم تنفيذها بقرية "سمادون مركز أشمون " إحدى قري مبادرة " حياة كريمة " لتنفيذ عدد (13) مشروع كمرحلة أولى ضمن (150) مشروعا للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة بتكلفة (مليون ونصف ) .

وأشار إلى أن المشروعات تتنوع لتلائم احتياجات الأسر من تروسيكلات وماكينات خياطة وبقالة ومشروعات دواجن وماشية بهدف دعم المرأة والشباب والأسر في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي والدخول في مشروعات عبر سلاسل القيمة .