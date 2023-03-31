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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بتنادي على الناس بقطعتين من البلاستيك .. مسحراتية رمضان العجوز تثير الإعجاب

بتنادي على الناس
بتنادي على الناس بقطعتين من البلاستيك..مسحراتية رمضان العجوز

برداء أزرق جميل وبقطعتين من البلاستيك أحمر اللون، تخرج مسحراتية تبلغ من العمر 65 عاما إلى شوراع منطقتها الريفية من أجل إيقاظ الناس لتناول وجبة السحور خلال شهر رمضان الكريم. 

“يا أحمد يا مصطفي يا محمود يا إحسان يلا السحور” بهذه الطريقة تحرص المسحراتية العجوز، وهي أم لوالدين أحدهما مريض، على إيقاظ الناس لوجبة السحور منذ 7 سنوات. 

مسحراتية رمضان 

وعن سبب قيامها بعمل “المسحراتية” أوضحت العجوز  في مقطع فيديو لها مع مقدم محتوي شهير عبر “السوشيال ميديا": “ما بريحش ولا يوم علشان الناس اتكلت عليه تصحي”. 

وتضيف المسحراتية العجوز في حديثها: “رمضان اللي فات كنت بنزل الساعة 1:30، ورمضان 2023 بنزل حوالي الساعة 2 إلا ربع أو الساعة 2 بالكتير لحد الساعة 3”. 

وكانت من أبرز التعليقات على مقطع الفيديو الذي أثار إعجاب متابعي مواقع التواصل: “ربنا يبارك في عمرها”، “رغم كبر سنها إلا أنها لسه بتشتغل”. 

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المسحراتية 

 

المسحراتية 
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