بالطبلة والصليب.. شاهد أول مسحراتية مسيحية في رمضان

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بالطبلة والجلباب الأبيض، تجول المسحراتية المسيحية «كاتي» في شوارع مدينة دهب، بجنوب سيناء، وهي تردد جملة "اصحى يا نايم وحد الدايم"، في مشهد لن تراه إلا في مصر.

قررت الشابة المسيحية «كاتي ظريف» إعادة أجواء رمضان التي يفتقدها الكثير من قاطني مدينة دهب بجنوب سيناء.

فأمسكت بالطبلة، واقترضت "الجلابية البيضاء" من أحد أصدقائها، ووضعت عليهما الصليب، وراحت تجول في شوارع دهب يوميًا، قبل صلاة الفجر؛ لإيقاظ المسلمين من أجل تناول السحور.

ولم تكتفِ المسحراتية المسيحية كاتي بذلك فحسب؛ بل تشارك بنفسها دائمًا في إعداد السحور من أجل إطعام المسلمين ليستعدوا للصيام.

وقد انتشرت صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب "قدرة الفول"، تصب منها لراغبي الطعام.

وحظيت اللفتة الإنسانية من "كاتي"، والتي تجسد الوحدة الوطنية في مصر، بمردود إيجابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها البهجة في شوارع مدينة دهب، ورسم البسمة على وجوه قاطنيها.

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