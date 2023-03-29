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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول مسحراتية قبطية بدهب: لم أقصد أن أكون تريند وأريد فرحة أصحابي المسلمين

كاتي اول مسحراتية
كاتي اول مسحراتية

التقى موقع صدى البلد، بـ كاتي ظريف، أول مسحراتية قبطية بمدينة دهب، للتعرف أكثر عليها وعلى تجربتها التي خاضتها لتكون أول مسحراتية قبطية.

 

وبدأت كاتي ظريف حديثها قائلة، لم أقصد أن أكون  تريند  ولكن أردت فرحة أصحابي وأصدقائي المسلمين"، مشيرة إلى أنها ارتدت الجلابية البيضاء وأمسكت الطبلة لتعمل مسحراتية وتقول "اصحي يا نايم وحد الدايم في شوارع دهب".

 

 وأضافت كاتي ظريف أنها من القاهرة وتعمل مدربة غوص بدهب وأنها ترى أن شهر  رمضان لكل المصريين ويسعد الجميع بأجواء رمضان المصرية، مشيرا إلي أنها منذ العام الماضي تعد السحور للصائمين وقدرة الفول المدمس.


وكانت قررت الشابة المسيحية كاتي ظريف إعادة أجواء رمضان التي يفتقدها الكثير من قاطني مدينة دهب بجنوب سيناء.

 

فأمسكت بالطبلة، واقترضت "الجلابية البيضاء" من أحد أصدقائها، ووضعت عليهما الصليب، وراحت تجول في شوارع دهب يوميًا، ليلا  لإيقاظ المسلمين من أجل تناول السحور.

 

ولم تكتفِ المسحراتية المسيحية كاتي بذلك فحسب؛ بل تشارك بنفسها دائمًا في إعداد السحور من أجل إطعام المسلمين ليستعدوا للصيام.

 

وقد انتشرت صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب "قدرة الفول"، تصب منها لراغبي الطعام.

 

وحظيت اللفتة الإنسانية من "كاتي"، والتي تجسد الوحدة الوطنية في مصر، بمردود إيجابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها البهجة في شوارع مدينة دهب، ورسم البسمة على وجوه قاطنيها.
 

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كاتي مسحراتية دهب

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