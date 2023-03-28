عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أجواء رمضان.. فرن الكنافة البلدي تجذب الصائمين بطور سيناء

افران الكنافة البلدي
افران الكنافة البلدي بطور سيناء

ما زالت فرن الكنافة البلدي تجذب الصائمين في رمضان، ويقبل عليها المواطنون للشراء رغم ارتفاع سعرها عن الكنافة الآلي في طور سيناء، وهي تعتبر التراث، وتتنوع أعمالها بين الصواني والمحشية وباللبن التي يفضلها الأطفال.

وفي شوارع طور سيناء، تهل روائح شهر رمضان الكريم، خاصة أن بائعي الكنافة والقطايف نصبوا الخيام الرمضانية وعلقوا الزينات وبنوا  الأفران بالشوارع، وتشهد تلك الخيم إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين توافدوا لشراء الكنافة والقطايف، وجذبت الكنافة البلدي المواطنين أكثر من الكنافة الآلي.

قال الشيف أحمد نادر، يعمل بمحل كنافة بمدينة طور سيناء، إن روائح شهر رمضان الكريم ظهرت بمدينة الطور مع بداية الشهر الكريم، من خلال توافد المواطنين على شراء الكنافة والقطايف، خاصة الكنافة البلدي، رغم أن سعرها أعلى من الكنافة الآلي، موضحًا أنه في بداية الشهر الكريم يكون لدى المواطنين الحنين إلى القديم، واسترجاع الصورة الذهنية للعادات الرمضانية القديمة، لذا يقبلون على شراء الكنافة البلدي.

وأضاف أن الكنافة البلدي تعد هي الأفضل في المذاق، لكونها تصنع من الدقيق الخمس نجوم، ويضاف إليها لبن، وسمن، وهذه المكونات تعطي لها طعمًا ورائحة مميزة تمكن المواطن من تناولها ساخنة وطازجة، ويمكن تناولها على حالتها هكذا، مشيرًا إلى أنه بوجه عام يوجد إقبال كبير على شراء الكنافة بنوعيها والقطايف خلال العشر الأيام الأولى في رمضان، نظرًا لشوق المواطنين إلى أجواء رمضان وروحانيته العطرة، وخلال العشر أيام الوسطى في الشهر الكريم يحدث تراجع في الإقبال، ثم يعود الإقبال مرة أخرى خلال العشرة أيام الأخيرة.

وذكر أن مكونات الكنافة بشكل عام عبارة عن دقيق وملح وماء، ولكن الإضافات التي يضيفها كل شيف هي التي تفرق في المذاق لدى المواطن، بجانب جودتها أيضًا، بينما تتكون القطايف من ماء، وسكر، وفانيليا، وبيكنج بودر، وكربونات صوديوم، ويتم عجن الخليط ووضعه على الفرن وبيعه طازجًا أول بأول للزبائن.

ولفت إلى أن الأسعار ارتفعت هذا العام عن أسعار العام الماضي، نظرًا لزيادة سعر الدقيق، موضحًا أن سعر كيلو الكنافة البلدي بلغ 40 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الكنافة الآلي والقطايف 30 جنيها.

فيما أوضح الشيف جمال عبد الحميد أنه جاء من القليوبية للعمل على صناعة الكنافة بالفرن الآلي، مشيرا إلى أنه يستخدم أفضل دقيق ويعمل طوال اليوم أمام الفرن، وسعيد بهذه الأجواء والروحانيات  الرمضانية الجميلة خلال شهر رمضان.

وأكد أن المواطنون  يقبلون على شراء القطايف ويشاهدون صناعتها أمام أعينهم.
 

IMG_٢٠٢٣٠٣٢٥_١٧١٣٥٠
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٥_١٧١٣٥٠
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٥_١٧١٥٣٠
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٥_١٧١٥٣٠
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٥_١٦٥٩١٦
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٥_١٦٥٩١٦
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٥_١٦٤٩٠٧
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٥_١٦٤٩٠٧
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٥_١٦٤٧٥٨
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٥_١٦٤٧٥٨
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٥_١٦٤٢٤٧
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٥_١٦٤٢٤٧
الكنافة البلدي طور سيناء اجواء رمضان الألي المواطنين الصائمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد .. اللحظات الأولى لحادث المعتمرين المروع في السعودية

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

تقلبات حادة..الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

السعودية.. الكشف عن جنسيات المعتمرين في الحادث المروري المروع | فيديو

بعد الحادث المروري المروع.. رسالة عاجلة من السعودية للمعتمرين

استدرجها من قنا إلى القاهرة.. طالبة تهرب من فضيحة الصور لعلاقة تنهي براءتها

الفراخ تتراجع عن 60 جنيها لأول مرة|انهيار أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

موضوعات متعلقة

جنوب سيناء .. الأعمال النهائية لقرية التراث بشرم الشيخ | شاهد

موعد أذان المغرب علي قمة جبل موسي وإفطار أدلة البدو بين السحاب

للحد من حوادث الاصطدام بالجمال.. تركيب أطواق فسفورية حول أعماق الإبل بجنوب سيناء

بمشاركة السيدات السيناويات..انطلاق الملتقي الفكري للسيدات من مسجد الصحابة بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يناقش دعم موائد إفطار الصائمين وتوزيع كراتين رمضان

رواد شباب جنوب سيناء ينظم أول إفطار جماعي لذوي الهمم

سيول الخير تعبر وادي الغيب على طريق نويبع- دهب.. صور

طوارئ في سانت كاترين بعد تعرض وادي الطرفة لسيل متوسط القوة

ترشيحاتنا

حبيبات زجاجية.. تفاصيل العثور على مصدر جديد للمياه على سطح القمر

موقف لاعبي منتخب مصر من الصيام أمام مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

هدوء ما قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم ..أمطار وتقلبات

هل يجوز التعجيل بإخراج زكاة الفطر لحاجة الفقراء لها ..مجدي عاشور يوضح

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

دماء ضيوف الرحمن بالعقبة .. 68 وفاة و686 إصابة في 22 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول رد من مصرية نجحت في رفع الأذان لأول مرة بمدينة أمريكية

موقف مؤثر لمصاب بمتلازمة داون يتوه عن أمه أمام الكعبة.. شاهد

ابتلع شخصين.. شاهد أضخم ثعبان في العالم

بداخل سيارة الزفاف.. عروس تفسخ زواجها وتخلع الدبلة.. شاهد

فيديو

نهاية مارس.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من وقوع زلزال ويؤكد صحة توقعاته

نهي العمروسي: شوفت أحلي رقص بلدي فى السجن..وكانوا بيقولولي عنبر الاعدام عايزك

نهي العمروسي: شعرت بالصدمة بعد معرفتي بزواج ابنتي سرا..وأخطأت في تربيتها

سوهاجية تتفنن في ضبط خيانة زوجها مع سلفتها "مرات أخوه"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ