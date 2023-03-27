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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة السيدات السيناويات..انطلاق الملتقي الفكري للسيدات من مسجد الصحابة بشرم الشيخ

مسجد الصحابة بشرم
مسجد الصحابة بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات الملتقى الفكري للسيدات بمحافظة جنوب سيناء من مسجد الصحابة بشرم الشيخ وسط مشاركة كبيرة من قبل السيدات، بقيادة الواعظات، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ جمال معوض البرديسي، مدير إدارة أوقاف شرم الشيخ.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن وزارة الأوقاف تحرص على تهيئة ‏الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي تقام في ‏المساجد لنشر الفكر الإسلامي الصحيح، وذلك في الإطار الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به الوزارة لمواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم ‏الخاطئة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح  أن السيدات السيناوية حريصة على حضور هذه الفعاليات، التي تدعوا إلى التمسك بالأخلاق الحسنة، والحرص على القيام بالسلوكيات الحميدة، والسمو في التصرفات ‏والأخلاق خلال الصيام حتى يتقبل الله.‏

وأشار إلى أن جميع الأئمة والخطباء والمشرفين من الرجال والسيدات يقومون بدورهم في الدعوة على أكمل وجه خلال شهر رمضان المعظم، كما تفتح المساجد أبوابها لاستقبال المواطنين لإقامة الشعائر بها خلال الشهر الفضيل من اعتكاف، وصلاة التراويح، وصلاة التهجد.

وأكد أن مديرية الأوقاف تبذل قصارى جهدها لخدمة ضيوف الرحمن داخل المساجد، سعيًا لجعل شهر رمضان شهر استنارة دينية وفكرية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه يجري تنظيف وتطهير وتعقيم المساجد يوميًا للتأكد من جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن

مسجد الصحابة

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شرم الشيخ الملتقي الفكرى الصحابة قافلة واعظات الأزهر

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