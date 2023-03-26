رواد شباب جنوب سيناء ينظم أول إفطار جماعي لذوي الهمم

نظم كيان شباب رواد المحافظات الحدودية أول افطار جماعي في جنوب سيناء لذوي الهمم وذلك في مركز التنمية الشبابية بطور سيناء، والذي أدخل الفرحة علي ذوي الهمم من مختلف الأعمار، ضمن مبادرة "إيدي في إيدك" وقدم ذوي الهمم أمسية رمضانية تتضمن فقرات فنية للموهوبين من ذوي الهمم .

قال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، إنه سعيد بحضور تلك الفاعلية التي نظمها رواد المحافظات الحدودية ولم شمل كل المواهب والمبدعين لمبادرة قادرون باختلاف، مؤكدا دعمه للكيانات الشبابية الداعمة للدولة المصرية في خلق وبناء الشخصية الوطنية.

وأضافت سماح ذكي، مديرة وحدة حقوق الإنسان بمحافظة جنوب سيناء، ومنسقة الفعالية أن لأصحاب الهمم مكانة خاصة بقلب رواد، وأنها بداية للفعاليات والأنشطة التي تستهدف أصحاب الهمم وتدعمهم خلال الفترة القادمة .

وأشار أحمد حربي، مدير مركز التنمية الشبابية طور سيناء إلى أن المركز يدعم كل أصحاب الفكر من الشباب ورواد العمل الشبابي بالمحافظة.