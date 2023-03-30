الثلوج تغطي مناطق عديدة من الأردن

أفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا بأن العديد من المناطق تشهد منذ ساعات من مساء اليوم الخميس تساقطا للثلوج.

وذكرت الوكالة الأردنية أن مناطق في محافظة الطفيلة ومعان شهدت تساقطا للثلوج التي بدأت بالتراكم فيما تُشير آخر صور الأقمار الاصطناعية استمرار اندفاع بعض السُحب على ارتفاعات مُنخفضة لأجزاء من جنوب المملكة، و تترافق بهطول زخات من الأمطار على بعض المناطق.

ومن المتوقع بحسب تحليلات الأرصاد الأردنية؛ أن تستمر الفرصة مُهيأة حتى ساعات الصباح الباكر من يوم غد الجمعة لسقوط زخات من الثلج فوق قمم جبال الشراه.