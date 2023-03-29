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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

طقس شديد البرودة.. الأردن تسجل درجة حرارة تقترب من الصفر

صدى البلد

تقترب درجات الحرارة ليل الخميس الجمعة من الصفر المئوي فوق المرتفعات الجبلية بمملكة الاردن إثر كتلة هوائية شديدة البرودة "نادرة" في هذا الوقت من العام، وفق المدير التنفيذي لموقع (طقس العرب) محمد الشاكر.
وتوقع الشاكر بحسب قناة "المملكة" تشكل الصقيع بمناطق واسعة ليل الجمعة السبت وتحذيرات للمزارعين من الانخفاض غير المعتاد بدرجات الحرارة.
وبحسب ادارة الأرصاد الجوية تتأثر المملكة الأربعاء، بامتداد منخفض جوي علوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل إلى 60 كيلو مترا في الساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار، لا سيما في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 17 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 15 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 4، وفي مرتفعات الشراة 15 - 3، وفي مناطق البادية 21 - 5، وفي مناطق السهول 18 - 7، وفي الأغوار الشمالية 24 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 15، وفي البحر الميت 25 - 14، وفي خليج العقبة 27 - 15 درجة مئوية.
وتنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجيا تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الخميس، انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 8-9 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطل زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.
 

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