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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ 16 شخصا بعد غرق لنش سياحى بالقرب من جزيرة الجيفتون

صوره موضوعية
صوره موضوعية

شهدت سواحل مدينة الغردقة غرق لنش سياحى وكان على متنه 14 شخصا و2 طاقم حيث تسربت المياة الى جسد المركب فيما تم انقاذ جميع من كانوا على متنه بعد انتشالهم عن طريق مراكب كانت بالقرب من منطقة الغردقة .

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كانت قد تلقت الجهات المختصة اخطار بغرق لنش سياحى يدعى "ماى دريم " كان فى رحلة يومية بالقرب من جزيرة الجيفتون حيث كان على متنه 14 شخص مصرى و2 طاقم المركب ، حيث فوجئ قائد المركب بتسرب المياة لجسد المركب حيث كانت الأحوال الجوية سيئة بسبب شدة الرياح وارتفاع منسوب الأمواج .

وقد تمكنت المراكب التى كانت تمر بالقرب من المركب من انقاذ جميع من كانوا على متنه وانتشالهم قبل نزول المركب الى قاع البحر .

 

وكانت قد تعرضت مدن محافظة البحر الأحمر لحالة من الأحوال الجوية السيئة وعاصفة ترابية ورياح شديدة محملة بالأتربة وارتفاع حركة أمواج البحر  وانخفاض في درجات الحرارة حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر المواطنين من التعرض للأتربة والرياح  وعدم تخفيف الملابس خلال الساعات القليلة القادمة، وحذرت السائقين من تجاوز السرعات المقررة خاصة على الطرق السريعة التي تتعذر فيها الرؤية نظرا للشبورة الترابية على الطرق.

وحذرت صحة البحر الأحمر المواطنين من أصحاب مرضى الحساسية بالتزام في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وعدم التعرض للرياح والأتربة، وضرورة ارتداء الكمامة.

وكشف دكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، أن الرياح المحملة بالأتربة تؤثر على الصحة وتسبب مضاعفات لمرضى الصدر، وتتسبب في الإصابة بحساسية الأنف والأعين والحنجرة وضيق في التنفس، لافتا في حال الشعور بأي أعراض التوجه على الفور إلى أقرب مستشفى.

غرق لنش سياحى الغردقة البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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