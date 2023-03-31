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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيت أذان المغرب في مدينة العريش

دروس دينية بمساجد
دروس دينية بمساجد سيناء في رمضان

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء،  اليوم الجمعة ، تاسع  أيام شهر رمضان المبارك،  حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبري..حيث يوجد3 توقيتات داخل المحافظة يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين  داخل المحافظة ،بينما يوجد فارق نحو  9دقائق عن القاهرة الكبري، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب  اليوم الساعة 6:13 دقائق. 

 

ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة  شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك ،  موعد انطلاق مدفع الإفطار واداء صلاة المغرب بشغف خاصة الأطفال.

 

أذان المغرب:

 

ويحين موعد أذان  المغرب في محافظة شمال سيناء،اليوم الجمعة  تاسع أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:03 مساء، بتوقيت بمدينة العريش العاصمة ، ومنطقة بئر العبد  غرب العريش 6:06 دقيقه ومنطقة الشيخ زويد الساعة 6:02 مساء.

وكثف علماء الأوقاف والأزهر يواصلون رسالتهم عبر برنامج (المنبر الثابت) في شهر رمضان
وسط إقبال والتفاف جماهيري منقطع النظير.

وأكد عدد من رواد المساجد أن الأوقاف حرصت على تكثيف برامجها في شهر رمضان للحصول على جرعة إيمانية متميزة في شهر النفحات والبركات.

والاستماع كذلك  إلى التفسير لعلمي لبعض الآيات  والإجابة على الاستفسارات من جانب الحضور حول القضايا الفقهية والأمور الحياتية .  
 

 

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العريش آذان المغرب رمضان تاسع

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