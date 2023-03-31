سعد سمير لـ الخطيب: ألف سلامة عليك يا كابتن

توجه اللاعب سعد سمير، بالدعاء بالشفاء العاجل لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر سعد سمير صورة برفقه الخطيب، عبر خاصية “استوري”، وعلق كاتبًا: “ألف سلامة عليك يا كابتن”.

وأوضح الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، آخر التطورات الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقال شلبي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الحالة الصحية للخطيب تتحسن بشكل ملحوظ في الساعات القليلة الماضية موضحاً أن الخطيب تعرض للإصابة بفيروس كورونا في المغرب ولكنه أرهق نفسه بعد التعافي.

وأضاف: "الخطيب يشعر ببعض الإرهاق بجانب أعراض السعال وبعض الإلتهابات في منطقة الصدر، والأمور تتحسن بشكل كبير في الساعات القليلة الماضية".

وأشار إلى أن الخطيب يخضع لعلاج مكثف وحالته تتحسن مؤخراً.