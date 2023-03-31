عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعد سمير لـ الخطيب: ألف سلامة عليك يا كابتن

سعد سمير والخطيب
سعد سمير والخطيب

توجه اللاعب سعد سمير، بالدعاء بالشفاء العاجل لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر سعد سمير صورة برفقه الخطيب، عبر خاصية “استوري”، وعلق كاتبًا: “ألف سلامة عليك يا كابتن”.

وأوضح الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، آخر التطورات الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وقال شلبي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الحالة الصحية للخطيب تتحسن بشكل ملحوظ في الساعات القليلة الماضية موضحاً أن الخطيب تعرض للإصابة بفيروس كورونا في المغرب ولكنه أرهق نفسه بعد التعافي.

وأضاف: "الخطيب يشعر ببعض الإرهاق بجانب أعراض السعال وبعض الإلتهابات في منطقة الصدر، والأمور تتحسن بشكل كبير في الساعات القليلة الماضية".

وأشار إلى أن الخطيب يخضع لعلاج مكثف وحالته تتحسن مؤخراً.

سعد سمير محمود الخطيب الخطيب نادي الأهلي النادي الأهلي الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 قرشًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9 رمضان

2750 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

رغم الوداع.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة قد تقلب الموازين بمجموعة الزمالك

60 جنيهًا مرة واحدة .. تراجع جديد في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

الرئيس السيسي يوقع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

إطلاق كثيف للنيران بالسعودية .. ماذا يحدث بالمملكة؟

موضوعات متعلقة

أمام المرآة.. هبة مجدي تخطف الأنظار بكواليس مسلسل المداح

إطلالات رياضية مختلفة.. محمد صلاح في جلسة تصوير جديدة

أم فادي.. رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد إيمي سمير غانم

ميرهان حسين تخطف القلوب بإطلالة رمضانية أنيقة.. شاهد

الأهلي يدرس ضم لاعب عجمان الإماراتي .. وكولر يقرر

طارق حامد يحتفل بفوز مصر على مالاوي.. شاهد

إطلالة جديدة.. حلا شيحة توجه رسالة غامضة للمتابعين

مياه أسيوط: مراكز خدمة العملاء تعمل خلال شهر رمضان

ترشيحاتنا

لوكاشينكو يدعو إلى هدنة في أوكرانيا

وزيرا البيئة والتنمية المحلية يستعرضان منظومة إدارة المخلفات وآليات تقليل الفجوات التمويلية

بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس

رجل دين فاسد| مسلسل يشعل الغضب في السودان لهذا السبب..ِ شاهد

الهلال السوداني يزف خبرا سعيدا لجماهيره قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

وزارة التنمية المحلية تعلن عن وظائف خالية بنظام التعاقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أجزاء بالجسم تشير للإصابة بـ مرض الكبد الدهني.. احذر

تحذير عاجل.. استخدام أواني الزهر بهذه الطريقة سام

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

سفرة رمضان.. رول لحمة محشي مع أرز بالخلطة والحلو مهلبية قمر الدين

فيديو

الأهلي والهلال.. 3 تحركات رسمية من نادي القرن وفرمان من كولر قبل المباراة|فيديوجراف

أنا حافظ القرآن والفن مش حرام.. تصريحات ماجد المصري في حبر سري

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثروته

خاص.. جمال علام يكشف خطة الجبلاية لتطوير المنتخبات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ