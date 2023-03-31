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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد سامي عن سبب نجاحه: "ربي كارمني وأهلي راضين عني"| فيديو

المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي

حل المخرج محمد سامي ضيفًا في حوار تلفزيوني أذاعته فضائية العربية، حيث كشف خلاله كواليس وخبايا مسلسل جعفر العمدة من بطولة النجم محمد رمضان.
 

وتحدث محمد سامي عن كيفية بناء فكرة مسلسل جعفر العمدة، قائلًا إن يمكن بناء المسلسل بأكثر من طريقة، لافتًا إلى أن دراما رمضان لها طابع خاص، معقبًا: “دراما رمضان لها أشكال كتير لكن في شكل ثابت رئيسي وهو الحارة المصرية”.

وتابع “سامي” أن الحارة المصرية بها مجتمع كامل لا تنضب فيه القصص والحواديت، موضحًا أن هذا الأمر أهم ما نظر له عند كتابته لمسلسل جعفر العمدة وأنه دائمًا ما يسعى لإبراز قيم مجتمعية من خلال أعماله أبرزها بر الوالدين.
 

ربي كارمني وأهلي راضين عني|
 

وكشف محمد سامي عن سر نجاحه وتميزه فيما يقدمه، قائلًا: “ربي كارمني وأهلي راضين عني”، مؤكدًا أنه لديه ما يقدمه لذلك يقوم بتأليف أعماله وأنه لن يتردد لحظة إذا عُرض عليه نصًا مناسبًا أفضل مما يقدمه أن يقوم بإخراجه على الفور.

محمد سامى العربية اخبار توك شو توك شو صدى البلد جعفر العمدة

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