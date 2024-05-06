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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: انعقاد المؤتمر الدولي للواعظات أغسطس القادم بعنوان "دور المرأة في بناء الوعي"

صدى البلد

 قرر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يكون موعد انعقاد المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين يومي 25 و 26 أغسطس القادم 2024م، تحت عنوان: "المؤتمر الدولي الأول للواعظات .. دور المرأة في بناء الوعي"،  وذلك في ضوء رؤية الدولة المصرية في التمكين للمرأة، وفي إطار إعلان وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للواعظات؛ ونظرًا لأهمية دور المرأة في العمل الدعوي، وتسليطًا للضوء على دورهن وجهودهن في مجال الدعوة، مع تكثيف برامج التأهيل الخاصة بهن. 


ويتضمن المؤتمر المحاور التالية : 
1. المحور الأول : دور المرأة في بناء الوعي الديني.
2. المحور الثاني : دور المرأة في بناء الوعي الثقافي. 
3. المحور الثالث : دور المرأة في خدمة المجتمع.
4. المحور الرابع : دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل.
5. المحور الخامس : التجربة المصرية في تمكين المرأة.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبات من واعظات الأوقاف (المعينات / المعتمدات) في استكمال مرحلة الماجستير والدكتوراة مع تخصيص 10 منح دكتوراة لهن، سواء من سبق لهن الحصول على الدكتوراة أم لم يسبق لهن، وستكون المفاضلة بين المتقدمات بناء على درجة اختبارهن في اللغة العربية.
فعلى الراغبات التقدم عبر الرابط التالي في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه، علمًا بأن الاختبار سيكون في اللغة العربية والفقه فقط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeanWvNchJYkaGJj-446932ACkyIwbELghwLPYXc2SJFhWxwQ/viewform?usp=sf_link

 

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