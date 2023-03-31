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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاضطرابات المصرفية تدفع الذهب نحو أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020

الذهب
الذهب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أسعار الذهب ارتفعت، اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020، إذ أدت أزمة النظام المصرفي إلى توقع توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتًا عن رفع الفائدة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جذبًا، إذ صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1981.59 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1982.00 دولار.

كما يتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي، بارتفاع 8.6% حتى الآن، فيما يتجه الدولار لتكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي، مما يجعل الذهب أرخص ثمنًا للمشترين في الخارج، وتخطى الذهب مستوى 2000 دولار، بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين في وقت سابق من الشهر، مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف رفع أسعار الفائدة؛ لتجنب تداعيات أوسع لاضطراب النظام المصرفي العالمي.

ومع أن الذهب يعتبر تحوطًا وسط الضبابية الاقتصادية، تميل المعدلات الأعلى للفائدة إلى إضعاف جاذبيته، لأنه لا يُدر عائدًا، لكن الأسعار تراجعت بعد فترة وجيزة بسبب تدخل السلطات بإجراءات للإنقاذ، وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في "تيستي لايف": "هناك تكهنات بأن الأزمة المصرفية ربما لم تنته بعد، لكن المشكلات ليست ظاهرة أو مؤثرة على الأسواق في الوقت الحالي... لذلك فإن الذهب متماسك بين 1930 و2000 دولار".

وأضاف "سبيفاك" أن الذهب يواجه مخاطر هبوط، لأن السوق تتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يوقف رفع الفائدة مؤقتًا، وهو ما يتعارض مع ما يقوله المركزي الأمريكي، وقد يتعارض مع البيانات الجديدة، وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، سعيًا لمزيد من الأدلة على خطوة البنك المركزي الأمريكي التالية، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.87 دولار للأوقية، واستقر البلاتين أيضًا عند 986.12 دولار، بينما نزل البلاديوم 0.5% إلى 1457.39 دولار.

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