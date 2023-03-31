الانتهاء من إجراءات تسليم 50 منزلا ريفيا في قرية الخرطوم بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن تسليم المنازل الريفية المدعمة للمنتفعين بقرية الخرطوم جنوب المدينة مع البدء في تنفيذ ممشى سياحي رياضي بالمدينة، حيث تم تسليم 50 منزلا ريفيا للمستفيدين بمقر الوحدة المحلية لقرى شرق بولاق التابعة لمركز الخارجة وجرى توزيعها وفقا للقرعة المعلنة مسبقاً.

وتم تنفيذ المشروع تحت إشراف جهاز تعمير الوادي الجديد، بنطاق قرية الخرطوم التابعة للوحدة المحلية لقري شرق بولاق بمركز الخارجة، بتكلفة بلغت بتكلفة 17 مليون و 900 الف جنيه، لإقامة منازل علي مساحة 65 مترًا مربعًا، لشباب الخريجين، بقرية الخرطوم، بهدف توفير مسكن ملائم للشباب، وتشجيعهم علي استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية.

كان مجلس مدينة الخارجة نفذ مؤخراً حملة إزالة لزراعات حديثة وسياج داخل الكتله السكنية بقرية ناصر جنوب مدينة الخارجة، تحت إشراف ليلى غوينم رئيس القرية، وتنفيذاً لتعليمات جهاد المتولى رئيس المركز حيث جرت إزالة أشكال الزراعات وإعادة الشىء لأصله وتحرير مخالفات ضد المعتدين على الأراضي بالزراعة الغير قانونية داخل الكتل السكنية وأحيلت إلى الجهات المختصة لإتخاذ اللازم.

فى سياق متصل نفذ قسم الاشغالات بالإدارة الهندسية التابعة لمركز الخارجة، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات من الأسواق والميادين والشوارع الرئيسية والتنبية على أصحاب المحلات بالالتزام بالقانون، وجرى رفع كافة الاشغالات التى تعيق حركة المرور وسير المواطنين والسيارات فى الأسواق، وتحررت محاضر بها وأحيلت إلى جهات التحقيق.