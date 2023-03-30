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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب اليوم الخميس في الوادي الجديد

يستقبل أهالي محافظة  الوادي الجديد، في مدن ومراكز وقرى المحافظة اليوم، الخميس 30 مارس 2023، أذان المغرب في العاصمة "مدينة الخارجة"، في تمام الساعة 6.17، ومدينة الداخلة 6.22، وفي مدينة بلاط 6:19، ومدينة الفرافرة 6.25، وذلك وفق إمساكية رمضان المعلنة من هيئة المساحة المصرية.

 

ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم،الخميس    29 مارس 2023، سيكون في  مدينة الخارجة في تمام الساعة 6.17، ومدينة الداخلة في تمام الساعة 6.22، ومدينة بلاط في تمام الساعة 6:20.وفي مدينة الفرافرة في تمام الساعة 6.24.

 

أما عن مواقيت الصلاة في مدن المحافظة عن اليوم،الخميس  ، في عاصمة المحافظة “مدينة الخارجة”،  هي “الفجر: 4:30، والظهر: 12:05، والعصر: 3:35، والمغرب: 6:17، والعشاء: 7:19”، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444.

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مواقيت الصلاة لمدينة الداخلة هي: الفجر: 4:31، والظهر: 12:9، والعصر: 3:39، والمغرب: 6:22، والعشاء: 7:36.

 

مواقيت الصلاة لمدينة بلاط هي: “الفجر: 04:36، والظهر: 12:08 م، والعصر3:36، والمغرب: 06:20، والعشاء: 7:33”.

 

ومواقيت الصلاة لمدينة الفرافرة هي: الفجر: 4:42، والظهر: 12:14، والعصر: 3:45، والمغرب: 6:24، والعشاء: 7:36.

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