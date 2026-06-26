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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نهاية مأساوية.. مصرع خمسيني في اصطدام موتوسيكل بعامود كهرباء بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد طريق أخميم - الخلوة بمحافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، بعدما اصطدمت دراجة نارية بأحد أعمدة الكهرباء على جانب الطريق، ما أسفر عن مصرع شخص في الحال وإصابة شاب بإصابات خطيرة، وسط تحرك سريع من الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لنقل الضحية والمصاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام دراجة نارية بعمود كهرباء على طريق أخميم - الخلوة بدائرة مركز أخميم، ووجود حالة وفاة ومصاب.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها إلى مكان الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع إثر اصطدام الدراجة النارية بعامود كهرباء، ما تسبب في وفاة محمود ح. أ، 50 عامًا، ويقيم بقرية الصوامعة شرق، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

كما أسفر الحادث عن إصابة يوسف ا. ح، 22 عامًا، من القرية نفسها، بكسر في الفخذ الأيسر وإصابة بالرأس، وتم تقديم الإسعافات الأولية له قبل نقله إلى مستشفى أخميم المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أودعت جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وباشرت الأجهزة الأمنية أعمالها بموقع الحادث، حيث تم رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج كهرباء عمود

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