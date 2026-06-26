الأحد بقصر ثقافة الغردقة.. انطلاق الملتقى الإقليمي الحادي عشر لأدباء جنوب الصعيد

تنطلق بعد غد الأحد في الثانية عشرة ظهرا بقصر ثقافة الغردقة فعاليات الدورة الحادية عشرة للملتقى الإقليمي لأدباء جنوب الصعيد، تحت عنوان "الخصوصية الثقافية وزمن التحولات"، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو الجاري.

يقام الملتقى برئاسة الشاعر حسين القباحي، وأمانة الكاتب إبراهيم خطاب، بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين والنقاد والشعراء.

وتشهد فعاليات اليوم الأول مراسم الافتتاح الرسمية، إلى جانب الكلمات البروتوكولية، يعقبها تكريم عدد من الرموز الثقافية والمبدعين الذين أثروا الحركة الأدبية والثقافية، وهم الشاعر حسين القباحي رئيس الملتقى، والأديب إبراهيم خطاب أمين عام الملتقى، وياسر سليمان باشري من محافظة أسوان، وناصر محمد خليل من محافظة الأقصر.

وعقب الافتتاح، تنطلق الأمسية الشعرية الأولى بقصر ثقافة الغردقة، ويديرها الشاعر علاء رسلان، ثم تعقد الجلسة البحثية الأولى بعنوان "الخصوصية الثقافية وزمن التحولات"، بمشاركة الدكتور أيمن تعيلب والدكتورة هويدا صالح، ويديرها الدكتور النوبي عبد الراضي، وتختتم فعاليات اليوم الأول بالأمسية الشعرية الثانية، ويديرها الشاعر عبد الرحيم قرشي.

وتتواصل فعاليات الملتقى في اليوم الثاني بسلسلة من الجلسات البحثية، حيث تعقد صباحا الجلسة الثانية بعنوان "إشكاليات الإبداع في زمن التحولات"، بمشاركة الدكتور محمود الضبع، والدكتور إبراهيم الجهيني، والدكتور حمدي عبد الله رضوان، ويديرها الأديب بكري عبد الحميد.

وفي الظهيرة تعقد الجلسة البحثية الثالثة بعنوان "تجليات الحياة اليومية في قصيدة الجنوب"، ويتحدث خلالها الدكتور خالد طايل، وأحمد محمد حسن، وأحمد الجارد عمار، ويديرها سيد صدقي، بينما تقام مساء الجلسة البحثية الرابعة بعنوان "السرد الجنوبي والتحولات المعاصرة"، بمشاركة الدكتور سيد الطيب، ومنى سعيد، وميرفت سعيد، وتديرها الدكتورة فاطمة عادل، على أن يختتم اليوم بالأمسية القصصية التي تقام بقصر ثقافة الغردقة، وتديرها الكاتبة جلاء الطيري، وتقدم خلالها نماذج متنوعة من الإبداع السردي.

الملتقى يقام من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع فرع ثقافة البحر الأحمر، ويختتم فعالياته في اليوم الثالث بعقد الجلسة البحثية الخامسة، بمشاركة المبدعين عوض الله الصعيدي، ورفاعي سعد الله، ومحمود مرعي، وحسني الإتلاني، ويديرها عادل دنقل، يعقبها انعقاد الجلسة الختامية، التي تشهد إعلان التوصيات والبيان الختامي للملتقى، إلى جانب تكريم المشاركين.