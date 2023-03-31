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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس ملفتة… مي عمر تثير الجدل بهذه الإطلالة

مي عمر
مي عمر

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت مي عمر في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع بلوزة ذا أكمام مكشوفة بنفس اللون ونسقت معهما وشاح ملون.

انتعلت مي عمر حذاء صيفي مسطح باللون الذهبي، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات الذهبية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على  خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.

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