حياة كريمة.. صحة الإسكندرية تعلن خريطة القوافل العلاجية بالمحافظة

أعلنت الدكتورة رشا مسامير، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، عن خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال شهر أبريل 2023.

تشمل الخط ست قوافل على النحو التالى:

1- الأحد والإثنين 2، 3 أبريل بقرية أبيس الأولى بمنطقة شرق الطبية.

2- الثلاثاء والأربعاء 4، 5 أبريل بقرية أبيس الثانية بمنطقة شرق الطبية

3- الأحد والإثنين 9، 10 أبريل بوحدة البيطاش بمنطقة العجمى الطبية.

4- الثلاثاء والأربعاء 11، 12 أبريل بوحدة العجمى البحرية بالهانوفيل بمنطقة العجمى الطبية.

5- الأحد والإثنين 16، 17 أبريل بالدخيلة بمنطقة العجمى الطبية.

6- الثلاثاء والأربعاء 18، 19 أبريل بعزبة قرداحى بمنطقة المنتزه الطبية.

تأتى القوافل فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وبالتعاون بين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وإدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان.