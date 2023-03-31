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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. صحة الإسكندرية تعلن خريطة القوافل العلاجية بالمحافظة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الدكتورة رشا مسامير، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، عن خطة القوافل العلاجية بالمحافظة خلال شهر أبريل 2023.

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تشمل الخط ست قوافل على النحو التالى:

1- الأحد والإثنين 2، 3 أبريل بقرية أبيس الأولى بمنطقة شرق الطبية.
2- الثلاثاء والأربعاء 4، 5 أبريل بقرية أبيس الثانية بمنطقة شرق الطبية
3- الأحد  والإثنين  9، 10 أبريل  بوحدة البيطاش بمنطقة العجمى الطبية.
4- الثلاثاء والأربعاء 11، 12 أبريل بوحدة العجمى البحرية بالهانوفيل بمنطقة العجمى الطبية.
5- الأحد والإثنين  16، 17 أبريل بالدخيلة بمنطقة العجمى الطبية.
6- الثلاثاء والأربعاء 18، 19 أبريل بعزبة قرداحى بمنطقة المنتزه الطبية.

تأتى القوافل فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وبالتعاون بين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وإدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان.

الاسكندرية وزارة الصحة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة الدخيلة رئيس الجمهورية مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة مديرية الشئون الصحية

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