دعاء أيام الرحمة في رمضان .. 22 دعوة لاترد في ختام الثلث الأول

دعاء أيام الرحمة في رمضان .. يكثر البحث مع دخول ليلة العاشر من رمضان، عن دعاء أيام الرحمة في رمضان وختامها، خاصة مع تسارع أيام شهر رمضان وانقضاء الثلث الأول والذي يعرف بأيام الرحمة في رمضان.

وفي التقرير التالي نرصد أدعية أيام الرحمة في رمضان وخير ما يقال فيها في هذه الساعة من الليل، والتي تعرف بموعد النزول الإلهي، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: “يَنْزِلُ رَبُّنا تَبارَكَ وتَعالَى كُلَّ لَيْلةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يقولُ: مَن يَدْعُونِي، فأسْتَجِيبَ له؟ مَن يَسْأَلُنِي فأُعْطِيَهُ؟ مَن يَستَغْفِرُني فأغْفِرَ له؟”.

الدعاء

دعاء أيام الرحمة في رمضان

خص الله عز وجل الثلث الأخير من الليل بالنزول فيه؛ لأنه وقت خلوة وغفلة واستغراق في النوم واستلذاذ به، ومفارقة اللذة والراحة صعبة على العباد؛ فمن آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه في غفران ذنوبه، وفكاك رقبته من النار، وسأله التوبة في هذا الوقت الشاق، على خلوة نفسه بلذتها، ومفارقة راحتها وسكنها- فذلك دليل على خلوص نيته، وصحة رغبته فيما عند ربه، فضمنت له الإجابة التي هي مقرونة بالإخلاص وصدق النية في الدعاء؛ إذ لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاه؛ فلذلك نبه الله عباده إلى الدعاء في هذا الوقت، الذي تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا؛ ليستشعر العبد الإخلاص لربه، فتقع الإجابة منه تعالى؛ رفقا من الله بخلقه، ورحمة لهم.

ووفقاً للدكتور عبدالعزيز النجار من علماء الأزهر الشريف، فالدعاء هو العبادة، حيث يعتبر الدعاء غاية، وليس وسيلة، حيث أن الوسيلة تنتهي بانتهاء الغاية منها، حيث عندما يطلب العبد من ربه فأنه يجب أن يطلب ليس ليعطيه ولكن ليرضى وعندما يرضى الله فأنه يدهشنا بعطائه.

وأضاف عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن العبد إذا استجاب لله عندما يدعوه، فإن الله يستجيب للعبد عندما يدعوه.

ومن دعاء العشر الأوائل في رمضان ما يلي:

1-اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واعتق بفضلك ورحمتك من النار رقابنا.

2-اللهم كما أعنتنا على صيام العشر الأوائل من رمضان أعنا على صيام باقي الشهر وتقبله منا.

3-اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

4-يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر أكرمنا في هذه الليالي المباركة وألطف بنا وأجرنا من النار وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليالي المباركة.

5-اللهم تقّبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا وبلّغنا برحمتك ليلة القدر يا أرحم الراحمين.

6-اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة يا رب تقبل منا وعلى طاعتك أعنا وأكرمنا ولا تهنا.

7-اللهم إني أسألك حسن الصيام و حسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

8-اللهم اجعلني من الصوامين القوامين القانتين المستغفرين، وأدركني برحمتك في هذه العشر الرحمات.

9-اللهم لا تحرمني رحمتك في هذه الأيام، واجعلني من الصالحين المستغفرين واجعلني ممن يتوكلون عليك واجعلني من المحسنين في هذا الشهر العظيم.

10-اللهم اغفر لي وارزقني تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، واجعلني من المحسنين في رمضان وبعد رمضان يا رب العالمين.

11-اللهم قوني على الصيام والقيام واجعل قلبي ذاكرٓا خاشعٓا لك يا أرحم الراحمين.

دعاء العاشر من رمضان

12- اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني، وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلا من الجنة.

13- اللهم إني أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله، وظاهره، وباطنه،والدرجات العلا من الجنة آمين، اللهم إني أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما أعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلا من الجنة آمين.

14- اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتنور قلبي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلا من الجنة آمين.

15- اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وباعد بيني وبين الذنوب والمعاصي كما تباعد بين المشرق والمغرب.

16- اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

17- اللهم يا حنان يا منان يا من لا تغفل ولا تنام نسألك العفو والعافية.. وأن تيسر لنا أمرنا كله، ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة أعين.. وبارك لنا في رزقنا كله.

18- اللهم أنت القادر على منحنا الرزق الوفير والحلال الذي يرضيك عنا.. فاللهم يسر لنا كل الأمور وتجاوز عما فات يا بر يا تواب.

19- إلهنا إلى من ندعو إلاك وأنت العالم بكل شيء.. فاللهم أزل الغمام والكروب من طريقنا، وبارك لنا في النعم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

20- اللهم إن كان رزقي بعيدًا فقربه لي.. وإن كان قليلًا فأكثره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه يا رب العالمين.

21- يا رب العالمين أرزقنا الفرحة بسداد الديون، وأرزفنا العمل الصالح الذي يوفر لنا المال الحلال، اللهم أرزقنا الحظ والرزق الذي لا ينقطع أبدًا.

22- اللهم وبحق ذلك الخير الذي يتساقط علينا من السماء، نسألك الرزق الوفير والحظ الكثير من كل الطيبات في الدار الدنيا، وأن تتولنا بين عبادك الصالحين.

الذكر

دعاء ختام الثلث الأول من رمضان

1- كان النّبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [رواه مسلم].

2- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين.

3- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

4- الاستغفار، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».

5- اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.

6- اللهمّ يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضّيق الى أوسع الطّريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

7- اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

8- اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

9- يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخِذ بالجريرة يا من لا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حَسَن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالعطايا يا سميع كلّ نجوى يا منتهى كلّ شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المَنّ، يا مقيل العثرات يا مبتدئًا بالنعم قبل استحقاقها، اغفر لنا، وارضَ عنّا، وتب علينا ولا تحرمنا لذّة النظر لوجهك الكريم.

10- من قال "سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" و"أستغفر الله العظيم" 100 مرة بين أذان الفجر وإقامته، يفتح أبواب الرزق للمسلم كيفما شاء، قال تعالى (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا).