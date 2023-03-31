عالم أزهري: الدعاء في رمضان مضمون الإجابة

قال الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الدعاء في رمضان مضمون الإجابة، منوها بأن رسول الله أكد على أن الصائم له دعوة عن الإفطار لا ترد.

واستشهد بقول رسول الله،: قائلا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ".

وأضاف عبد العزيز النجار، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن دعوات الصائم طوال اليوم تستجاب، وذلك وفقا لحديث رسول الله، مشددا على أن رمضان هو شهر التوبة والمغفرة والاستغفار والقرب من الله والعتق من النار.

وأكمل: على الإنسان الإكثار في الدعاء خلال شهر رمضان، مستشهدا بقول الله عز وجل :"وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ".

