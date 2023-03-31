"الرياضة": 30 ألف شاب وفتاة يشاركون في دورة رمضانية لكرة القدم بالمحافظات

تنظم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى النسخة الثالثة من الدورة الرمضانية فى كرة القدم للرجال والفتيات بمشاركة ٣٠ ألف مشارك من جميع محافظات الجمهورية تحت شعار "الرياضة حياة" وذلك خلال شهر رمضان المعظم.

تقام الدورة بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، وتبلغ عدد الفرق المشاركة فى منافسات كرة القدم للرجال ٣ آلاف فريق، وعلى مستوى منافسات الفتيات يصل عدد الفرق ٢٤ فريقاً تحت شعار" الف بنت الف حلم".

وتأتى الدورة الرمضانية بهدف نشر التنمية الرياضية داخل المجتمع، وإبراز دور الدولة فى رعاية جميع المراحل العمرية، والاستفادة من أوقات وطاقات الشباب فى ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان.

وترتكز آليات تنفيذ الدورة الرمضانية فى مرحلتها التمهيدية على قيام مديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات بإقامة تصفيات داخلية على مستوى كل محافظة بحيث يتأهل صاحب المركز الأول من كل محافظة الى اللقاء القمى (الأدوار النهائية للبطولة).

وتنفذ المرحلة النهائية خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، وتقام المنافسات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة ويتم إقامة لقاءات بين فرق ومراكز تدريب مشروع " الف بنت الف حلم" للفتيات بالمحافظات بنظام المغلوب من مرة واحدة.

تخصص وزارة الشباب والرياضة جوائز قيمة توزع على الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.