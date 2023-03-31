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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة الإمام الحلقة 9 .. اشتعال النار فى غرفة خالد النبوي

رسالة الإمام
رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9 تطورا جديدا فى الأحداث، حيث يتشاجر عدد من الناس مع بعضهم البعض وهو الأمر الذى يغضب ابن الوالى الذى يواجه الجروى "نضال الشافعى" قائد القوات ويطالبه بضرورة السيطرة على أعمال الشغب.

كما يطالب ابن الوالى من مساعده أن يتوجه إلى الإمام الشافعى "خالد النبوى" ويخيره إما الوقوف معه أو يكون ضد اوامره وقراراته خاصة أنه لم يظهر الشافعى منذ قتل شكلب "أحمد عبد الله محمود" مساعد قائد الأحواف وقرر أن يعتكف فى منزله.

وفى مشهد آخر تشتعل النار فى غرفة الإمام الشافعى وتلتهم الكتب والرسائل التى كان يقوم بجمعها ويظهر الإمام الشافعى ملقيا على الأرض.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

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أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

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