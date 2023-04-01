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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل التين المجفف فى رمضان

التين المجفف
التين المجفف

يعتبر التين المجفف من الفواكه المجففة التي تلقى إقبالًا كبيرًا على تناولها في شهر رمضان المبارك، نظرًا لمذاقه اللذيذ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الطرق لتحضير التين المجفف فى المنزل..

طريقة تحضير التين المجفف..

طريقة عمل عصير التين المجفف

- لتر ماء. 

- كوب حليب. 

- كوب تين مجفف منقوع.

- نصف كوب تمر منزوع النوى.

- 2 ملعقة كبيرة عسل

طريقة تحضير عصير التين المجفف..

يقطع التمر والتين المجفف إلى قطع صغيرة ثم ينقع في الماء الساخن لمدة نصف ساعة إلى ساعة. 

- يوضع التمر والتين المجفف في الخلاط الكهربائي مع الحليب والعسل ويخفق جيداً.

- يوضع في الثلاجة حتى يبرد ويصب في أكواب التقديم ويقدم بارداً.

 

طريقة تحضير التين المجفف فى المنزل..

طريقة عمل التين المجفف وفوائده في رمضان

 

   2 كيلو من التين.
    نصف كوب من النشا.
    نصف كوب من السكر البودرة.
    ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
    ملعقة كبيرة من زيت البرافين.
    كمية من الماء المغلي.
    كمية من الماء البارد.
    خيط مطبخ.
    شاش.

طريقة تحضير التين المجفف..

طريقة عمل التين المجفف في المنزل - شملولة

- نحضر التين ويتم غسله جيدا وتجفيفه تماما من الماء.
 - في وعاء بها ماء مغلي نضع البيكنج بودر وزيت البرافين ويتركان حتى الغليان.
 -يتم لف التين في الشاش ويوضع في الماء المغلي لمدة 7 دقائق تقريبا.
 -   يصفى التين من الماء المغلي ويغمر في الماء البارد على الفور لمدة دقيقة.
  -يصفى من الماء ويجفف منه تماما، ويتم رص حبات التين في خيط للمطبخ مثل العقد.
  -  يتم وضعه في مكان جيد التهوية ومعرض إلى الشمس لمدة أسبوع تقريبا وحتى يجف تماما.
  -  يتم خلط الدقيق مع السكر والنشا ويتم تقليبها بشكل جيد.
 - يتم غمس التين في خليط الدقيق، والتخلص من الدقيق الزائد منه.
- يتم وضعه في مكان جيد للتهوية ومشمش مرة أخرى لمدة أسبوع.

 

طريقة تحضير مربى التين للشيف محمد حسن..

طريقة عمل مربى التين - موضوع

مربى التين
1 كيلو تين
1 كيلو سكر
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
رشة ملح ليمون

- يغسل التين ويصفي جيدا من الماء.
- يقطع التين مكعبات متوسطة.
- يوضع في بولة ويضاف له السكر ويغطى.
- يوضع في الثلاجة ساعتين على الاقل حتى ليلة.
- يوضع التين في وعاء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر.
- تهدأ النار على المربى وتترك حتى السوا.
- يضاف عصير الليمون وملح الليمون ويرفع من النار.
- يضرب بالهاند بليندر حتى تحصل على القوام المفضل ( ناعم- متوسط - خشن).
 - تترك المربى حتى تبرد تماما من الحرارة.

التين المجفف تعرف على فوائد التين المجفف المنقوع فوائد التين المجفف للصائم فوائد التين المجفف

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