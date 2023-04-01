رياح محملة بالرمال بسرعة 36 كيلو بالساعة تضرب مدن محافظة جنوب سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات نتيجة لتعرضها لليوم الثالث على التوالي لرياح شديدة تجاوزت سرعتها 36 كيلو متر في الساعة محملة بالأتربة والرمال الخفيفة، أسفرت عن وجود تراكمات من الرمال على بعض المناطق بالطرق الدولية.

وواصلت المحافظة تحذير مرتادي الطرق الدولية والرئيسية باتخاذ الحيطة و الحذر خلال القيادة والحد من السرعة على هذه الطرق، نظرًا لعدم وضوح الرؤية في بعض المناطق نتيجة لنشاط الرياح الشديد المحمل بالرمال، والتي تركت أثار لبعض تراكمات الرمال الخفيفة على الطرق.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تتعرض لهبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة لليوم الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أن سرعة الرياح تجاوزت الـ36 كيلو متر في الساعة، مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بكافة مدن المحافظة، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، وتجهيز المعدات الثقيلة للتحرك الفوري حال حدوث أي طوارئ أو تراكمات للرمال.

وأوضح المحافظ أنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بالمتابعة الدورية للطرق الدولية كلًا في نطاق مدينته، والعمل على رفع التراكمات الرمية التي تخلفها الرياح أول بأول، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور، لنشر الرادارات على الطرق الدولية الرئيسية والساحلية، وتكثيف الدوريات المرورية لتوعية المواطنين بالحد من السرعة حرصًا على سلامتهم.

وأوضح أن الرياح المحملة بالرمال تسببت في انخفاض الرؤية ببعض المناطق على الطرق الدولية، لذا جرى إصدار تحذيرات رسمية لمرتادي الطرق بخفض السرعة، والوقوف في حالة وجود عاصفة رملية شديدة، مؤكدًا أن جميع الطرق الدولية والساحلية، والموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي حتى الأن، ولم ترصد غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام أي حالات طارئة، كما لم تتلقى أي بلاغات بحدوث أي طوارئ جراء حالة الطقس.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 22 والصغرى 15، وفي مدينة رأس سدر العظمى 23 والصغرى 14، وفي مدينة طابا العظمى 20 والصغرى 14، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 16 والصغرى 8، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 23 والصغرى 16 درجة.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقسًا مائل للبرودة صباحًا، مائل للدفء وقت الظهيرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

كما توقعت الهيئة، أن يشهد اليوم، فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، مع رياح نشطة على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب حالة البحر الأحمر، وارتفاع الأمواج به تراوح بين 3 إلى 4 أمتار.

رياح وطقس غير مستقر

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