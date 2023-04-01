سكرتير بني سويف يتابع إطفاء حريق بالغابة الشجرية بمنطقة بياض العرب الصناعية

شهد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لـ محافظ بني سويف ، "مساء الجمعة " أعمال إطفاء حريق محدود شب في بعض المخلفات والهيش والبوص بالغابة الشجرية بمنطقة بياض العرب الصناعية .



حيث توجه السكرتير العام المساعد لـ محافظ بني سويف، لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها ، للتعامل مع الحريق المحدود ، والتي تضمنت الدفع ببعض سيارات الحماية المدنية و شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وتم إخماد الحريق ، وذلك في حضور المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة ، ومحمد عثمان رئيس قرية بياض العرب