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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأجيل توقيع الاتفاق النهائي في السودان .. والإعلان عن موعد جديد

أرشيفية
أرشيفية

قال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف إنه قد تعذر التوقيع على الاتفاق النهائي لعدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا.

ونقلت وكالة "رويرتز" عن يوسف قوله: "الأطراف ستواصل النقاش للوصول لاتفاق على مسار التحول الديمقراطي، وسيعقد اجتماع اليوم السبت لتحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق النهائي".

وفي 19 مارس الجاري، أعلن خالد عمر يوسف أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل المقبل، في حين سيبدأ تشكيل الحكومة الجديدة يوم 11 من الشهر ذاته.

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التزام الجيش

وفي المقابل، أعلن الجيش السوداني الخميس قبل الماضي، التزامه بالعملية السياسية في البلاد، والتطلع إلى استكمال عمليات الدمج داخله، كما أعلنت قوات الدعم السريع -في بيان- التزامها بالعملية السياسية والوصول إلى جيش مهني واحد.

من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها للعملية السياسية في السودان، جاء ذلك عبر اتصال هاتفي تلقاه رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في.

وأطلع البرهان مساعدة الوزير على سير العملية السياسية والجهود الجارية لتحقيق التوافق بين المكونات السياسية في البلاد، وصولًا إلى حكومة مدنية تستكمل ما تبقى من الفترة الانتقالية.

وأكدت مولي في الاتصال الهاتفي دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعملية السياسية، ولكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

السودان الولايات المتحدة الجيش عبد الفتاح البرهان الجيش السوداني

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