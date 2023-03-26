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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. استكمال المسودة النهائية للاتفاق بين الجيش والمدنيين

محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو

كشف قيادي في الحرية والتغيير بالسودان، عن استكمال  المسودة النهائية للاتفاق السياسي بين المدنيين والعسكريين اليوم لفتح الطريق أمام تشكيل حكومة مدنية في البلاد.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، إنه تم إجراء مناقشات جادة مع الجيش بشأن الإصلاح الأمني والعسكري، مؤكدًا: "نحن أمام فرصة تاريخية لإنهاء وقف إراقة الدماء".

وأضاف في الجلسة الافتتاحية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري في السودان، أن الإصلاح الأمني قد يكون عملية طويلة وصعبة.

من جانبه، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الأحد، أنه يجب أن يخرج السودان من كل أشكال الفوضى.

وأضاف حميدتي أن الإصلاح الأمني والعسكري بالسودان ليس مهمة سهلة ولكنه ضروري، مشيرًا إلى أن هذا الإصلاح ليس نشاطا سياسيا ولا يجب إخضاعه لأجندات حزبية.

ولفت حميدتي إلى أن الوصول إلى جيش مهني موحد هو هدفنا جميعًا، موضحًا أن قوات الدعم السريع أنشأت وفقا لقانون ينظم عملها.

يشار إلى أن هذه الورشة تعتبر الأخيرة ضمن ورش ضرورية قررها الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي، بين المكون المدني والعسكري، من أجل إجراء نقاشات معمقة حول خمس قضايا من ضمنها الإصلاح الأمني والعسكري.

ومن المنتظر أن تُضمن توصيات هذه الورشة التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، في ورقة الاتفاق النهائي قبل التوقيع عليها في الأول من أبريل القادم .

مجلس السيادة السوداني السودان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو

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